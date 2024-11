Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung an der Trabrennbahn - Tatverdächtige gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag, 25. November 2024, drei Tatverdächtige gestellt, die im Verdacht stehen, ein Kassenhäuschen an der Trabrennbahn in der Feldmark beschädigt zu haben. Ein 60 Jahre alter Zeuge hatte die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren zunächst gegen 13.15 Uhr an dem Gelände gesehen und dann verdächtige Geräusche wahrgenommen. Als er daraufhin zu dem Kassenhäuschen lief, flohen die drei. Allerdings wurden sie von weiteren Angestellten der Trabrennbahn bis zur Haltetstelle der Straßenbahn verfolgt. In der Bahn konnten die Duisburger von den eintreffenden Beamten gestellt werden. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

