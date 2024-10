Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Pkw-Fahrerin bei Unfall verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Bei einem Unfall auf der Linsellesstraße in Schiefbahn ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine Pkw-Fahrerin verletzt worden. Die 65-jährige Kaarsterin war auf der Linsellesstraße aus Richtung Bruchstraße kommend in Richtung Siedlerallee unterwegs. Eine 25-jährige Mönchengladbacherin kam mit ihrem Wagen aus einer Hauseinfahrt. Um auf die Straße zu gelangen, musste sie dazu einen breiten Bürgersteig und anschließend parkende Autos passieren. Obwohl sie sich nach eigenen Angaben in die Straße hineintastete, sah sie den Wagen der Kaarsterin nicht und fuhr in dessen Seite. Während der Unfallaufnahme war die Linsellesstraße für etwa anderthalb Stunden für den Verkehr gesperrt. /hei (917)

