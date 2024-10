Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Fünf Pkw an Autohaus zerkratzt - Wer hat etwas gesehen?

Willich-Anrath (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben ein oder mehrere Unbekannte fünf Autos zerkratzt, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Viersener Straße geparkt waren. Zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 7.50 Uhr am Mittwochmorgen sind die Kratzer - vornehmlich auf den Motorhauben - auf den Wagen entstanden. Die Polizei ermittelt und sucht nur Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Viersener Straße in Anrath gemacht. /hei (916)

