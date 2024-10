POL-VIE: Willich: Nach Unfallflucht eines Lkw-Fahrers: Fahrer eines weißen Autos gesucht

Willich-Anrath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen 23.45 h im Keller einem Mehrfamilienhauses auf der Lorenz-Schmitz-Straße in Anrath zu einem Brand. Der Brand entstand in einem der Abteile. Verletzt wurde niemand, der Keller wurde jedoch erheblich beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schließen die Ermittler nicht aus, dass jemand den Brand fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat. Das ...

