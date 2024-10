Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr überquerte eine 41-Jährige Fußgängerin die Hauptstraße in Viersen im Bereich der Heimbachstraße. Sie trat zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn und achtete dabei nicht auf einen 45-jährigen Viersener, der auf seinem Pedelec in Richtung Heierstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Pedelecfahrer leicht verletzt. Eine Behandlung vor Ort war nicht von Nöten. /wg (912)

