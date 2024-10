Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unfallflucht am Freitagabend - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Grefrath (ots)

Bereits am Freitagabend kam es gegen 22.15 Uhr auf der Bahnstraße in Grefrath zu einem kleinen Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Ein dunkler 3er-BMW hatte einen unschuldigen Mülleimer aus seinem Fundament gefahren. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, informierte die Polizei. Die beiden männlichen Insassen stiegen aus und entfernten sich. Kurze Zeit später kehrte zunächst ein Junger Mann wieder und unterhielt sich mit dem Zeugen. Kurz darauf erschienen dann zwei weitere Männer am Unfallort. Einer der beiden, augenscheinlich der ältere, setzte sich dann hinter das Steuer des BMW und fuhr weg. Im Rahmen der Fahndung stellten Streifenteams den Wagen, nachdem dieser über die B 509 in Richtung Kempen geflohen war. Der Fahrer, ein 18-Jähriger Grefrather syrischer Herkunft, hatte aber leider keinen gültigen Führerschein. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw sicher. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall auf der Bahnstraße machen können. Wer hat den dunklen BMW vor dem Unfall in Grefrath beobachtet und kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (910)

