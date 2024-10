Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Vor eine Mauer gefahren und abgehauen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Um kurz nach 22 Uhr am Sonntagabend ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto in eine Mauer gefahren, die einen Garten umfriedet. Er verließ zunächst den Unfallort, kehrte aber später zu Fuß zurück. Der junge Niederkrüchtener war mit seinem Auto auf der Hauptstraße unterwegs in Richtung Mönchengladbacher Straße und wollte dann nach links in die Heinrichsstraße einbiegen. Er räumte ein, mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße in die Kurve gefahren zu sein. Dabei touchierte er zunächst ein Stoppschild und landete anschließend in der Mauer, die durch den Zusammenprall mit dem Auto beschädigt wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 20-Jährigen sicher. Er wird sich wegen des Vorwurfs der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen. /hei (906)

