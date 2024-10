Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Böllerwurf auf Terrasse - Hausbewohner schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ist ein 65-Jähriger in Lobberich schwer verletzt worden. Auf der Terrasse seines Hauses neben ihm explodierte ein Böller. Der Mann hatte vom Haus aus eine Gruppe junger Menschen im Ingenhovenpark über sein Haus sprechen hören und war deswegen auf die Terrasse getreten. Er befürchtete Straftaten, da man bereits einmal eine Scheibe an seinem Haus eingeworfen hatte und er auch bereits mehrfach belästigt worden sei. Er bemerkte, dass aus der Gruppe heraus etwas auf die Terrasse geworfen wurde und neben ihm landete. Der Böller explodierte unmittelbar darauf. Der Mann musste mit einer schweren Verletzung in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden, wo er noch am selben Abend operiert werden sollte. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Hat jemand mitbekommen, wer an diesem Abend vom Ingenhovenpark aus einen Böller geworfen hat? Hat sich vielleicht im Nachgang jemand in einem Gespräch oder in sozialen Medien einer solchen Tat "gerühmt"? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (905)

