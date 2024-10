POL-VIE: Dorsten/Viersen: Fahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Kempen (ots) - Unbekannte hebelten ein Fenster auf. Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag, den 05.10.2024, 03:00 h bis Samstag, 19.10.2024, 01:00 h ein Fenster in der ersten Etage eines Einfamilienhauses an der Chemnitzer Straße auf und durchwühlten das gesamte Haus. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. / mikö (898) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Leitstelle ...

