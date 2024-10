POL-VIE: Brüggen-Boerholz: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 12.45 Uhr bis 21.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch aufhebeln der Balkontür in eine Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus, auf der Antoniusstraße. Die Wohnung wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. Rückfragen bitte an: ...

mehr