POL-VIE: Einbruch in Mehrfamlienhaus

Kempen- St.Hubert (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 22.45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch den Garten an die Rückseite eines Zweifamilienhauses auf der Straße Honnendorp in Kempen St. Hubert. Sie hebelten die Terrassentüre einer der Wohnungen auf und durchsuchten in den Räumlichkeiten sämtliche Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die ...

mehr