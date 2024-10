Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Viersen: Vier Brände am Wochenende - Haben Sie etwas beobachtet?

Brüggen/Viersen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie am Samstagmorgen an jeweils zwei Orten in Brüggen und Viersen gebrannt. Gegen 2.50 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge, der in seinem Pkw unterwegs war, Feuerwehr und Polizei zur Von-Staufenberg-Straße in Dülken. Er hatte im Vorbeifahren bemerkt, dass eine Mülltonne auf einem gemeinsamen Abstellplatz für mehrere Tonnen in Flammen stand. Auch eine Hecke, die an die Mülltonnen grenzte, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 3.30 Uhr bemerkten Anwohnende ein Feuer an einem Mülltonnen-Platz an der Leonhard-Jansen-Straße in Brüggen. Zwei graue und zwei blaue Tonnen brannten vollständig ab. Die Flammen griffen auch auf eine Hecke, die als Umfriedung diente, über und zerstörten diese. Am Morgen gegen 7 Uhr erfolgte dann die Alarmierung nach Boisheim - zum Bahnhof. Auf dem Vorplatz stehen Altkleider- und Glascontainer. Aus beiden dort vorhandenen Altkleidercontainern drang dichter Rauch. Um alles vollständig löschen zu können, musste die Feuerwehr die Container gewaltsam öffnen. Der Inhalt beider Container verbrannte komplett. Im weiteren Verlauf des Vormittags erhielt die Polizei noch Kenntnis über einen weiteren durch Feuer beschädigten Altkleidercontainer. Dieser befindet sich an der Gartenstraße in Bracht. Zu prüfen, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten geben könnte, ist Teil der laufenden Ermittlungen. /hei (903)

