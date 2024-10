Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen - Elektrogeräte entwendet

Willich (ots)

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses südlich des Konrad-Adenauer-Parks festgestellt, dass die Haustür geöffnet gewesen sei. Ein Blick in den Keller bestätigte seine Befürchtung: Sein Kellerraum war aufgebrochen worden, es fehlte unter anderem elektrisches Werkzeug sowie ein Reisekoffer. Am Vorabend gegen 18 Uhr war noch alles in Ordnung gewesen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise um verdächtige Beobachtungen in diesem Teil Willichs, die sich auf die Nacht von Sonntag auf Montag beziehen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (909)

