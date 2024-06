Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Motorroller aufgefunden

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag verschwanden in Erfurt zwei Motorroller und tauchten kurze Zeit später wieder auf. In der Nähe vom Moskauer Platz schnappte sich der Dieb zunächst einen Roller, der in der Sofioter Straße abgestellt war. Anschließend ging er in die Havannaer Straße und machte sich dort an einem weiteren geparkten Zweirad zu schaffen. Beide Motoroller wurden Montagnachmittag in der Zittauer Straße, mit deutlichen Einbruchspuren, aufgefunden. Die Polizei kam vor Ort und sicherte Spuren. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

