Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl eines Fahrzeugs in der Boystraße

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 23. November 2024, gegen 17 Uhr, wurde der Polizei Gelsenkirchen ein Fahrzeugdiebstahl in der Boystraße in Horst gemeldet. Laut den Angaben des 35-jährigen Gelsenkircheners befand sich das Fahrzeug um 14.30 Uhr noch am Abstellort, auf dem Standtstreifen der nördlichen Boystraße. Als er gegen 15 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass es nicht mehr am Fahrbahnrand stand. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen roten Fiat 199.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache melden.

