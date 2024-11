Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Versuchter Raub in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Von einem unbekannten Räuber ist eine 24-Jährige am Montagmorgen, 25. November 2024, in der Neustadt verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Gelsenkirchenerin war gegen 7.25 Uhr zu Fuß auf der Bokermühlstraße unterwegs, wo sie von dem Unbekannten in eine Einfahrt gezogen, zu Boden geschubst und dadurch verletzt wurde. Obwohl der Täter die Frau schlug und mit ihr rang, misslang es ihm, das Portemonnaie der 24-Jährigen an sich zu bringen. Schließlich griff ein 19 Jahre alter Zeuge ein und schubste den Täter in ein Gebüsch. Nach einem weiteren Gerangel mit dem Gelsenkirchener flüchtete der Täter zu Fuß in die Hiberniastraße und dann weiter in unbekannte Richtung. Der Gesuchte soll etwa 25 Jahre alt sein, kleiner als 1,75 Meter und eine schlanke Statur haben. Er soll zur Tatzeit mit einer Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die leicht verletzte Frau wurde anschließend zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

