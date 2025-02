Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeieinsatz wegen verhaltensauffälligem Mann in Linienbus

Hanau (ots)

(lei) Ein verhaltensauffälliger Fahrgast in einem Linienbus der Linie 10 hat am frühen Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in Kesselstadt gesorgt. Die Beamten wurden gegen 18 Uhr darüber informiert, dass der Mann andere Fahrgäste belästige und wohl geäußert hatte, eine Waffe dabei zu haben. Sofort entsandte Streifen konnten den Mann, der zwischenzeitlich an der Karlsbader Straße ausgestiegen war, aufgrund der Personenbeschreibung von Zeugen rasch identifizieren und wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Aufgrund des Vorfalls und seines Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Eine Waffe konnte bei ihm nicht aufgefunden werden.

Offenbach 26.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell