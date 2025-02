Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau geriet erst in Grünstreifen und krachte dann in Schutzplanke; Diebe flüchteten mit Bällen ; Parkplatzkontrolleur beleidigt und geschlagen und mehr

1. Frau geriet erst in Grünstreifen und krachte dann in Schutzplanke - Bundesautobahn 66 / AS Hanau-Nord

(cb) Eine 19-jährige Fahrerin war am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda unterwegs, als sie vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr sie dann mehrere Meter auf dem Grünstreifen, der sich neben der Autobahn befindet. Als die junge Frau schließlich ihren Kleinwagen zurück auf die Autobahn lenkte, kam sie nach links ab und kracht in die Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Polo an der Fahrzeugfront beschädigt, der hier entstandene Schaden wird mit etwa 6.000 Euro angegeben. Die Mittelschutzplanke weist einen Schaden von ungefähr 2.500 Euro auf. Ein Abschlepper nahm den nicht mehr fahrbereiten Polo auf. Auf die 19-Jährige kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

2. Diebe flüchteten mit Bällen - Hanau / Lamboy

(cb) Mit mehreren Bällen, unter anderem Gymnastikbällen, flüchteten Langfinger, nachdem diese am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Friedrich-Engels-Straße eingestiegen waren. Nach derzeitigen Ermittlungen nutzten die Unbekannten ein nicht verschlossenes Fenster der Turnhalle und stiegen dadurch in die Halle ein. Hier beschädigten diese ein Seil einer Aufhängung, wodurch ein Sachschaden von schätzungsweise 50 Euro entstand. Anschließend flüchteten die Ganoven mit den Bällen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Einbrecher kam über den Balkon: Zeugensuche - Maintal / Dörnigheim

(fg) Er kletterte auf einen Balkon des ersten Obergeschosses, hebelte anschließend die Tür auf und durchsuchte sämtliche Räume der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße (40er Hausnummern). Der Einbruch ereignete sich am Montag, zwischen 17.30 und 20 Uhr. Im Wohnungsinneren durchsuchte der Einbrecher nicht nur alle Räume, er schnitt auch eine Couch und einen Sessel bei der Suche nach potentiellem Diebesgut auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm der Täter unter anderem eine Baseballmütze, eine Jacke und eine Tasche mit. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Parkplatzkontrolleur beleidigt und geschlagen - Gelnhausen

(lei) Ein Discounter-Parkplatz in der Hailerer Straße nahe dem Bahnhof ist am Montagvormittag zum Schauplatz einer Straftat geworden, weswegen die Polizei nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Ein Unbekannter hatte dort gegen halb elf einen Mann attackiert, der ihm einen Strafzettel schrieb, weil er offenbar gegen die Parkbedingungen verstoßen hatte. Dabei soll der Mann den 66-Jährigen, der für eine Parkraumüberwachungsfirma arbeitet, beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben, ehe er sich in Begleitung einer weiteren Person davonmachte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls (06051 827-0).

