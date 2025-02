Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 60.000 Euro Schaden bei Carportbrand

Bruchköbel (ots)

(lei) Ein Feuer in einem Carport hat am späten Montagabend in Oberissigheim einen geschätzten Schaden von 60.000 Euro verursacht. Der Unterstellplatz auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Bergstraße brannte letztlich komplett nieder, wodurch auch die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Flammen zudem auf den Wintergarten eines angrenzenden Wohngebäudes übergriffen. Verletzt wurde niemand. Warum es dort gegen 21.20 Uhr gebrannt hatte, ist noch unklar. Die Klärung der Ursache ist nun Aufgabe der Kriminalpolizei.

