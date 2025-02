Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schulranzen aus Polo geklaut: Zeugen gesucht!; Frau nach Verlassen des Wahllokales von Unbekanntem angesprochen und bedroht; Zwei E-Bikes gestohlen: Zeugen gesucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Schulranzen aus Polo geklaut: Zeugen gesucht! - Hanau / Kesselstadt

(cb) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, die Hinweise zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem grauen Polo geben können. Der graue Kleinwagen war am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Straße "An der Pumpstation" abgestellt, als ein bislang Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür zerstörte und einen Schulranzen aus dem Wageninneren mitnahm. Mit den Schulutensilien und einer Smartwatch flüchtete der Täter im Anschluss. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Da es in der Vergangenheit in diesem Bereich vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen kam, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Beamten der Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang rät die Polizei einmal mehr:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

- Weitere Informationen erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention unter der Rufnummer (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

2. Radfahrer weicht Fußgängern aus und stürzt - Nidderau / Heldenbergen

(cb) Am Sonntagabend war ein Radfahrer aus Nidderau in der Konrad-Adenauer-Allee auf dem Fußweg unterwegs. In Höhe des Kreisverkehres "Am Steinweg" musste der 40-jährige Radler, gegen 20.40 Uhr¸ zwei Fußgängern ausweichen und stürzte. Bei dem Sturz brach sich der Zweiradfahrer den Fußknöchel und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Da der radelnde Mann aus Nidderau scheinbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm außerdem Blut abgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch (06181 9010-0) bei den Beamten der Polizeistation Hanau II zu melden.

3. Frau nach Verlassen des Wahllokales von Unbekanntem angesprochen und bedroht - Gründau / Lieblos

(cb) Die ermittelnde Polizei in Gelnhausen sucht Zeugen eines Vorfalls, welcher sich am Sonntag gegen 12.15 Uhr an der Anschrift "Im Euler" (einstellige Hausnummern) zugetragen hat. Demnach wurde eine 32-Jährige aus Gründau, nachdem sie ein Wahllokal verlassen hatte, von einem Unbekannten angesprochen. Dieser Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, er wird auf 1,75 Meter geschätzt und hatte kurze helle Haare. Der Mann, welcher eine schwarze Jacke trug, soll die Frau nach ihrer Wahlentscheidung gefragt haben. Als diese ihm ausweichend antwortete, soll der Unbekannte ein vom Jackenärmel verdecktes Messer gezeigt und sie mit Worten bedroht haben. Daraufhin habe die Frau den Mann angeschrien, dieser flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Weinbergstraße. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an Ermittler in Gelnhausen.

4. Zwei E-Bikes gestohlen: Zeugen gesucht - Steinau an der Straße

(lei) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 10 Uhr, im Neugartenweg zwei E-Bikes aus einem Carport eines Einfamilienhauses (10er-Hausnummern) gestohlen, obwohl diese mit Schlössern gesichert waren. Bei den beiden schwarz-orangenen Fahrrädern der Marke KTM im Wert von mehreren tausend Euro handelt sich um ein "Macina Style 730 Trapez" und ein "Macina Style LTD PRO". Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Schlüchtern entgegen (06661 9610-0).

5. Fahrrad gestohlen: Zeugen gesucht - Schlüchtern

(lei) Aus einem Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Elmer Landstraße haben Langfinger in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 19 Uhr, ein Fahrrad mitgehen lassen. Wie sie in dem Abstellraum gelangten, ist noch unklar. Auch in einen anderen Kellerraum verschafften sie sich Zugang, indem sie ein Vorhängeschloss knackten; hieraus wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Schlüchtern entgegen (06661 9610-0).

Offenbach, 24.02.2025, Pressestelle; Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell