Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Handy entrissen, geschlagen und getreten; Entwendete EC-Karte genutzt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest; Zeugen nach Einbruch gesucht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nachtschicht für Kontrollen genutzt - Offenbach

(cb) Die Beamten des Polizeireviers Offenbach haben ihre Nachtschicht von Samstag zu Sonntag genutzt und führten zwischen ihren alltäglichen Einsätzen noch Kontrollen im Offenbacher Stadtgebiet durch. Wie auch in den vergangenen Diensten konnten die Schutzleute in dieser 12 Stunden andauernden Schicht mehrere Verstöße ahnden. Sie leiteten unter anderem Strafverfahren in einem Fall wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und in zwei Fällen wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes ein. Zudem stellten sie mehrere Ordnungswidrigkeiten fest, alleine 45 davon im ruhenden Verkehr. Hier verwarnten die Ordnungshüter zum Beispiel wegen der Fälligkeit der Hauptuntersuchung eines geparkten Fahrzeuges. Eine der kontrollierten Personen im Innenstadtbereich verstieß gegen das Waffengesetz, auf ihn kommt ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Auch die kommenden Dienste werden die Offenbacher Polizisten für Kontrollen im Stadtbereich nutzen.

2. Wer hinterließ den Schaden an dem Golf? - Offenbach

(lei) 2.000 Euro Sachschaden an einem geparkten VW hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer jüngst in der Bleichstraße verursacht, als er auf ungeklärte Weise gegen die Fahrzeugfront des blauen Golfs stieß und dabei unter anderem die Stoßstange abriss. Passiert ist das Ganze zwischen Samstag, 16.20 Uhr und Sonntag, 13.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 51. Anhaltspunkte auf den Verursacher liegen bislang noch nicht vor, daher bitten die Beamtinnen und Beamten des Offenbacher Polizeireviers um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Handy entrissen, geschlagen und getreten - Offenbach

(fg) Ein 17-Jähriger befand sich am Sonntagabend mit weiteren Personen im Musikerviertel im Friedrichsring (einstellige Hausnummern), als er von einem Duo angesprochen und umgehend bedroht wurde. Offenbar waren zurückliegende Streitigkeiten Grund für die zunächst verbale Auseinandersetzung kurz nach 21 Uhr. Im weiteren Verlauf entriss einer dem 17-Jährigen das Handy. Zudem hätten ihn beide geschlagen und auch getreten. Hinzugezogene Beamte konnten einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen aus Mühlheim am Main stellen und vorläufig festnehmen. Er musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Der 17-Jährige zog sich durch den Angriff leichte Verletzungen zu. Der zweite Tatverdächtige rannte davon. Er war 20 bis 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hatte schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Außerdem habe er eine große Nase und war mit einer schwarzen Daunenjacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098 5100 an das Polizeirevier in Offenbach.

4. Entwendete EC-Karte genutzt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Neu-Isenburg

(fg) Die Polizei nahm am Sonntagnachmittag im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen 58 Jahre alten Mann in der Frankfurter Straße vorläufig fest, der zuvor mehrere Transaktionen mit einer entwendeten EC-Karte durchgeführt haben soll. Vor der Festnahme sichtete die eingesetzte Streife Videoüberwachungsaufnahmen eines nahegelegenen Kiosks und erlangte so die Beschreibung des mutmaßlichen Täters. Zum Diebstahl der Geldbörse, in der sich auch die EC-Karte befand, kam es wischen Freitagnachmittag, 17.30 Uhr und Sonntagnachmittag in der Privatgarage des Isenburg-Zentrums in der Hermesstraße. Hierbei wurde mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch die hintere Scheibe der Fahrerseite eines geparkten Audi S3 geschlagen. Durch das Loch soll der Tatverdächtige an die Geldbörse in der Mittelkonsole gekommen sein, ehe er diese mitnahm. Der am grauen Wagen entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Im Zuge der vorläufigen Festnahme fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut auf. Der 58-Jährige musste mit zur Wache. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass der Offenbacher für weitere gleichgelagerte Taten verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen, die unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des Computerbetrugs geführt werden, dauern derweil an. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl in der Privatgarage geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Wer hat den Außenspiegel des blauen Seat touchiert? - Neu-Isenburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Montagmorgen, zwischen 7.10 Uhr und 7.45 Uhr, einen blauen Seat touchierte und dabei den Außenspiegel beschädigte. Der blaue Wagen parkte am Fahrbahnrand der Neuhöfer Straße (10er Hausnummern). Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg.

6. Autofahrer beleidigte und schlug Jugendlichen ins Gesicht - Langen

(cb) Ein Autofahrer stoppte am Sonntag gegen 14.05 Uhr seinen grauen Audi, mit dem er auf der Straße "In den Rohwiesen" (einstellige Hausnummern) unterwegs war, stieg aus, ging zu einem 16-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war und beleidigte diesen. Dann habe der zwischen 30 und 40 Jahre alte Mann mit Vollbart den Teenager mit der Hand ins Gesicht geschlagen, wobei dieser leicht verletzt wurde. Laut Zeugenaussagen soll der Angreifer ungefähr 1,85 Meter groß und kräftig sein. Zudem soll er dunkle Oberbekleidung getragen haben. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Polizei in Langen.

7. Zeugen nach Einbruch gesucht - Langen

(cb) Einbrecher flüchteten am Samstag mit ihrer Beute aus einem Haus an der Anschrift "Alte Römerstraße" (50er Hausnummern), weshalb die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand drangen die Langfinger zwischen 13 und 22 Uhr auf unbekannte Weise in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Hier durchsuchten sie anschließend die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten nach der Tat mit dem aufgefundenen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittler des Einbruchskommissariats in Offenbach nehmen unter der Rufnummer 069 8098-1234 Zeugenhinweise entgegen.

8. Zwei demolierte Fahrzeuge nach Unfall - Landesstraße 3097 / Rodgau-Nieder-Roden

(cb) Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3097 in Höhe eines Kreisverkehrs ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge komplett beschädigt wurden. Ersten Erkenntnissen nach, befuhren ein 34 Jahre alter Mercedes-Fahrer sowie ein 36-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes, gegen 16.20 Uhr, hintereinander die Landstraße. Vermutlich waren beide Fahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Im Kreisverkehr im Bereich Nieder-Roden verloren die Fahrzeugführer offensichtlich die Kontrolle über ihr jeweiliges Auto, überfuhren die Insel im Kreisverkehr und beide Wagen krachten in die Stahlschutzplanke und kamen dadurch zum Stehen. Die zwei schwarzen Mercedes mit OF-Kennzeichen erlitten durch die Wucht des Zusammenpralls mit der Schutzplanke aus Stahl Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben die Familien in den Fahrzeugen unverletzt. Auf beide Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

9. Wahlplakate angezündet - Seligenstadt

(lei) Nachdem Unbekannte am Freitag zwei Wahlplakate einer Partei im Bereich der Würzburger Straße / Zellhäuser Straße angezündet hatten, ermittelt der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südosthessen nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Eine Polizeistreife hatte die brennenden Aushänge gegen 20.15 Uhr festgestellt und gelöscht. Hinweise zu den Verursachern bitte an die 069 8098-1234.

Offenbach, 24.02.2025, Pressestelle; Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell