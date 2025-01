Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Hochwertiger Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet

Nettetal (ots)

In dem Zeitraum vom 04.01.2025 gegen 17:00 Uhr bis zum 05.01.2025 gegen 01:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus mit 3 Etagen und teilweise verbundenen Wohneinheiten an der Straße Speck in Nettetal-Schaag eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangten die Täter in das Objekt. Das gesamte Haus wurde augenscheinlich durchsucht. Teilweise wurden weitere Türen zu den Wohneinheiten aufgebrochen. Aus den Wohnungen wurden nach ersten Erkenntnissen Mobiltelefone, Personaldokumente, Uhren, Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (13)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell