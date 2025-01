Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250104 Kempen-Tönisberg: PKW prallt gegen Baum - eine Person leicht verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am Samstag, 04.01.2025 gegen 15:15 Uhr befährt ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Neukirchen-Vluyn den Windmühlenweg in Richtung B9 in Kempen-Tönisberg mit seinem PKW. Im Kurvenverlauf der Straße kommt er aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Straßenbaum. Glücklicherweise wird er dabei nur leicht verletzt. Der Fahrer wird mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der PKW war als Auslieferungsfahrzeug eines Restaurants unterwegs und erlitt einen Totalschaden. /MG (12)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell