Lampertheim (ots) - Ein mit E-Zigaretten und Süßigkeiten bestückter Warenautomat in der Lampertheimer Straße geriet am Mittwochabend (28.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen den Automaten auf und entwendeten anschließend den gesamten Warenbestand. Das Geldfach wurde nicht angegangen. Zudem verursachten die Unbekannten einen Schaden von etwa 500 Euro an dem Automaten. Wer sachdienliche Hinweise geben ...

