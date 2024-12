Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 13.12.2024 - Brennende Gartenlaube in Sölde

Dortmund (ots)

Am frühen Freitag Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube im Ortsteil Sölde gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein etwa 20m² großer Anbau an einer Doppelgarage in voller Ausdehnung. Der Eigentümer wies die Feuerwehr ein und teilte mit, dass der dort befindliche Gasgrill die Ursache für den Brand sei. Der Brand wurde durch 2 Trupps unter Atemschutz mit C-Rohr gelöscht. Aus der Brandstelle wurden ebenfalls 4 Flüssiggasbehälter sichergestellt. Diese haben sich zum Glück schon im Brandereignis selbsttätig entleert. Die Bewohner des angrenzende Wohnhauses wurden während der Löschmaßnahmen evakuiert und durch den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach etwa 1 1/4 Stunde waren alle Löschmaßnahmen beendet. Vor Ort waren Kräfte der Feuerwache 3 und 4, sowie Der Freiwilligen Feuerwehr Sölde. Die Schadensursache und die Höhe des Sachschadens ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell