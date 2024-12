Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr löscht Feuer in einer Küche

Dortmund (ots)

Gegen 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Lindenhorst gerufen. Aufmerksame Nachbarn haben am Abend des 10.12.2024 Brandgeruch im Hausflur eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen und sofort die Brandschützer alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich alle Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes selbstständig über die Treppe des Hauses ins Freie bringen.

Als Auslöser für den Brandgeruch wurde schnell eine Souterrainwohnung ausgemacht. Die Kräfte der Feuerwache 2 (Eving) haben umgehend einen Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wohnung zur Brandbekämpfung geschickt. Hierbei stellte sich heraus, dass die Wohnung als Wohngemeinschaft, mit einzeln abgeschlossenen Zimmern, genutzt wurde. Während die Wohnung auf Personen kontrolliert wurde, musste der Trupp mehrere Zimmertüren gewaltsam aufbrechen. Schon nach kurzer Zeit war klar, dass sich niemand in der Brandwohnung befand. Der Trupp löschte ein kleines Feuer in der Küche zügig ab. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Nach anschließenden Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in die angrenzenden Wohnungen. Die Brandwohnung wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Im Einsatz waren insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), 9 (Mengede) und der Löschzug 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell