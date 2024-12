Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Vier brennende Autos an einem Autohaus an der B1

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am frühen Montagmorgen gegen 3:30 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Ludwig-Lohner Straße in Dortmund Wambel alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr stellte sich heraus, dass mehrere PKW auf dem Parkplatz eines Autohauses in voller Ausdehnung brannten.

Es wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Es waren drei Trupps unter schweren Atemschutz und drei Strahlrohren im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden eingeschäumt, um eine bessere Löschwirkung zu erhalten.

Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Fahrzeuge und das Gebäude konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Insgesamt wurden vier PKW durch das Feuer zerstört und eine weiterer beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) und der Feuerwache 4 (Hörde).

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell