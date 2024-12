Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Anhängerbrand am Vereinsheim in Dortmund-Körne

Die Feuerwehr Dortmund wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 2:50 Uhr zu einem Brandeinsatz in den Winkelriedweg in Dortmund Körne alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr stellte sich heraus, dass ein Verkaufsanhänger neben dem Vereinsheim des örtlichen Sportvereins in voller Ausdehnung brannte Das Feuer hatte bereits auf das Holzvordach des Gebäudes übergegriffen.

Durch einen Trupp unter schweren Atemschutz wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet, ein weiterer Trupp kontrollierte das Vereinsheim von innen. Das Feuer hatte zum Teil schon auf das Dach des Gebäudes übergegriffen. Insgesamt wurden zwei Strahlrohre für die Brandbekämpfung eingesetzt. Für die Nachlöscharbeiten mussten anschließend Teile des Daches durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz geöffnet und abgelöscht werden.

Eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Vereinsheim konnte somit durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Gegen 5:00 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet.

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln), der Feuerwache 4 (Hörde) und Feuerwache 1 (Mitte)

