FW-DO: Elektro-Bus prallt gegen eine Hauswand in Dortmund Hörde

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein vom Bahnhof Hörde kommender Linienbus im Kreisverkehr Hörder Bahnhofstrasse/Aldinghofer Str. von der Fahrbahn ab und prallte in den Eingangsbereich eines Geschäftes. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Busses und 6 Fahrgäste leicht verletzt. Alle konnten den Bus aus eigenen Kräften verlassen. Alle Personen wurden durch den Notarzt und den Rettungsdienst untersucht und betreut. Eine 36 jährige Mitfahrerin wurde mit einer Kopfplatzwunde von einem Rettungswagen einer Klinik zugeführt. Durch die Feuerwehr wurde in Zusammenarbeit mit dem Busfahrer und einem Verkehrsmeister der Verkehrsbetriebe, der Bus gesichert. Da es sich hierbei um einen Elektrobus handelte, mussten auch die Elektrobatterien abgeschaltet und gesichert werden. Am Gebäude wurden durch den Aufprall Teile des Eingangsbereiches beschädigt und um das Ausmaß der Beschädigung und die daraus resultierenden Maßnahmen besser beurteilen zu können wurde ein Baufachberater der Feuerwehr hinzugezogen. Bei dieser Begutachtung stellte zeigte sich, dass zum Glück keine statisch relevanten Teile des Hauses beschädigt wurden. Somit konnten alle Bewohner des Hauses in ihren Wohnungen verbleiben. Im weiteren Verlauf der Fahrzeugbergung wurde die Feuerwehr erneut zur Unterstützung angefordert. Der Bus hatte einen Baum und ein Verkehrsschild umgefahren und dieses mussten unter dem Bus abgetrennt werden. Anschließend konnte der Bus durch einen Abschleppwagen geborgen werden. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache des Unfalls wird von der Polizei ermittelt.

