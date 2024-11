Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Garagenbrand in Dortmund-Mengede

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am 26.11.2024 wurde die Feuerwehr gegen 21:30 Uhr zu einem "Garagenbrand" in den Ortsteil Dortmund-Mengede in die Rittershofer Straße alarmiert. An der Einsatzstelle erkundete die Feuerwehr ein Brandereignis in einer großen Doppelgarage mit darüber liegendem Lagerraum. Im rechten Garagenabteil war Feuerschein zu erkennen, das linke Garagenabteil und der Lagerraum waren stark verraucht. Die Einsatzkräfte verschafften sich mithilfe von hydraulischem Brechwerkzeug Zugang zur Garage. Zwei Trupps, ausgerüstet mit Atemschutz, löschten das Feuer im rechten Garagenabteil und ein weiterer Trupp, ebenfalls mit Atemschutz ausgerüstet, sicherte den Personenkraftwagen aus dem linken Garagenabteil. Umfangreiche Nachlöscharbeiten und Kontrollen mit der Wärmebildkamera waren erforderlich, da sich im Lagerraum und in der Dachhaut Glutnester befanden. Gegen 23:30 Uhr konnte die Feuerwehr ihre Einsatzmaßnahmen beenden. Die Brandursache wird aktuell durch die Polizei ermittelt. Es waren ca. 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) und der Feuerwache 5 (Marten) im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell