Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand einer Garage in Dortmund - eine Person verstorben

Dortmund (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:15 Uhr kam es zu einer Alarmierung der Feuerwache 4 in Dortmund Hörde. Grund der Alarmierung war der Brand einer Garage auf einem Garagenhof an der Hagener Straße. Durch die ersten eintreffenden Einsatzkräfte konnte die Alarmmeldung bestätigt werden. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Garage aufhielt, verstarb noch an der Einsatzstelle aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen. Warum es zum Brandereignis kam, ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Insgesamt eine Stunde waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde), des Rettungsdienstes und der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV-Erkunder) vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell