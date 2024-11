Polizeipräsidium Konstanz

Renquishausen

Lkrs. Tuttlingen) Polizei bittet um Hinweise zu mehreren Vorfällen im Ortsgebiet in der Nacht auf Samstag (08./09.11.2024)

Renquishausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte im Ortsgebiet ihr Unwesen getrieben.

Wie bereits berichtet (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5905960) beschädigten unbekannte Täter in den Abend- oder Nachtstunden einen in der Reckholderstraße geparkten Mercedes Sprinter. Wie sich mittlerweile herausstellte, entwendeten die Unbekannten im selben Zeitraum ebenfalls in der Reckholderstraße einen roten Ford Transit aus einer verschlossenen Halle einer Rohrleitungsbaufirma. Das Auto konnte schließlich am Morgen des 11.11.2024 in Offenburg festgestellt werden.

Zu zwei weiteren Vorfällen ist es in der Nacht am anderen Ortsende in der Steigstraße gekommen. Gegen 1 Uhr nahm ein Bewohner einen Knall wahr und stellte daraufhin Beschädigungen an einem Wohnzimmerfenster fest. Aus dem Garten eines weiteren Grundstücks entwendeten die unbekannten Täter zwei weiße Zuchthasen der Rasse "Deutsche Riesen" aus einem Hasenstall.

Die Polizei bittet erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht vom 08.11.2024 auf den 09.11.2024 in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463-99610, zu melden.

