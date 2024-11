Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Tür abgefahren (09.11.2024)

Schramberg (ots)

Auf der Schramberger Straße ist es am Samstag, gegen 17:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer offenstehenden Tür gekommen. In einem VW fuhr die 60-jährige Unfallverursacherin in Richtung Ortskern. Dabei übersah sie, dass an einem am Fahrbahnrand parkenden Ford die Fahrertür offenstand. Sie fuhr gegen die Tür. Dabei verletzte sich die Besitzerin des Fords, die auf dem Fahrersitz saß nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

