Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in den EDEKA Einkaufsmarkt (08./11.11.2024)

Allensbach (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Montag versucht in einen Einkaufsmarkt in der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße einzubrechen. Dabei versuchten sie über das Flachdach in die Innenräume zu gelangen, was jedoch misslang.

Personen, die über das Wochenende Verdächtiges im Bereich des EDEKA beobachtet haben oder die Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07533 99700-0 beim Polizeiposten Allensbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell