Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit 12.000 Euro Schaden (11.11.2024)

Brigachtal (ots)

Auf der Kreuzung St.-Gallus- und Essey-les-Nancy-Straße ist es am Montag zu einem Unfall mit 12.000 Euro Schaden gekommen. Ein 20-jähriger Ford-Fahrer war auf der vorfahrtsberechtigten Essey-les-Nancy-Straße unterwegs, als ihn eine 74-jährige in einem Toyota an der Kreuzung übersah. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge beide Autos abgeschleppt werden mussten.

