Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall (11.11.2024)

Blumberg (ots)

Die Hauptstraße in Blumberg ist am Montag Ort eines Unfalls mit einer leicht verletzten Person geworden. Gegen 8:30 Uhr fuhr 73-Jähriger Radfahrer die Hauptstraße entlang. An der Einmündung zur Uchbahnstraße übersah ihn ein 31-jähriger Ford-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dadurch kam der vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst war nicht von Nöten. Es entstand nur geringer Sachschaden.

