Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkrs. Tuttlingen) Unfallflucht nach Wendemanöver (09.11.2024)

Immendingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es in der Schreckensteinstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr kollidierte eine schwarze Limousine (Marke unbekannt), beim Versuch auf der Straße zu wenden, mit einem auf Höhe der Hausnummer 7 geparkten neuwertigen weißen Mitsubishi Space Star.

Anschließend fuhr er weiter in Richtung "An der Steig", ohne den Unfall anzuzeigen. Der Schaden am Mitsubishi beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum schwarzen Pkw oder zum Unfallhergang geben können, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462-94640, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell