Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus - Fahrräder und Bollerwagen entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 23.09.2024, gegen 21:30 Uhr, und dem 24.09.2024, gegen 14:00 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Kellerverschläge eines Mehrfamilienhaues auf der Siemensstraße in Bonn-Dransdorf ein.

Über das Treppenhaus gelangten die Diebe in das Kellergeschoss, in dem sie sich nach den bisherigen Feststellungen an mehreren Verschlägen zu schaffen machten. Nach der Spurenlage gelangten sie durch das gewaltsame Öffnen der Türen in die Räume, aus denen sie dann neben einem

blauen Rennrad auch drei lilafarbene Kinderfahrräder, einen Bollerwagen und diverse Weihnachts- und Osterdekoteile

entwendeten.

Mit ihrer Beute verließen die Diebe den Ort des Geschehens unerkannt.

Das zuständige KK 13 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell