Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht vier Tatverdächtige nach gemeinschaftlichem Raub - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach vier bislang Unbekannten, die gemeinsam mit einem bereits identifizierten Mittäter am 04.05.2024 einen Geschädigten in der Bonner Innenstadt ausgeraubt haben sollen.

Das 19-jährige Opfer wurde gewürgt und auf den Boden gedrückt. Daraufhin schlugen und traten die unbekannten Tatverdächtigen auf den Geschädigten ein. In der Folge raubten die Täter eine "Hello Kitty"-Tasche samt Bargeld, Einweg-E-Zigaretten (Vapes) und eine Sonnenbrille. Der zur Tatzeit 15-jährige Begleiter des 19-Jährigen wurde durch einen der Täter währenddessen in den Schwitzkasten genommen.

Bilder von vier der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/146790

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell