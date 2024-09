Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Unbekannte schlugen Seitenscheibe eines geparkten Autos ein - Geldbörse entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 23.09.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14:55 und 15:05 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf der Bornheimer Straße vor einem Friedhofsgelände geparkten Pkw zu schaffen.

Nach der Spurenlage schlugen die Diebe die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendeten aus dem Wageninnenraum eine Geldbörse mit Bargeld und diversen persönlichen Papieren. Als der Geschädigte gegen 15:05 Uhr zurückkehrte, fiel ihm ein zunächst neben seinem Wagen abgestellter

grau-silber-farbener Renault Kangoo

auf, der bei seiner Annäherung mit quietschenden Reifen davonfuhr. Weitere Beschreibungsmerkmale zum Fahrzeug / zu den Insassen liegen derzeit nicht vor.

Nachdem der Geschädigte die Polizei informiert und Anzeige erstattet hatte, meldete er sich gegen 21:30 Uhr erneut und teilte mit, dass er die entwendete Geldbörse auf einem Feldweg an der Kreisstraße 9, unmittelbar vor der Autobahnüberführung zwischen Heimerzheim und Ollheim wiedergefunden habe. Die persönlichen Dokumente waren alle noch vorhanden - lediglich das Bargeld fehlte.

Das zuständige KK 16 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

