Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein an der Sumpstraße geparkter Ford wurde am Dienstag, 17. Oktober, zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der Ford stand in diesem Zeitraum in einer Parkbox und hat Lackschäden und Dellen am vorderen, rechten Kotflügel. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell