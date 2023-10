POL-HAM: Diebstahl aus Büroraum

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Montag, um 22.30 Uhr, Zugang zu einem geparkten Fahrzeug an der Sieboldstraße - anschließend flüchtete er mit Werkzeug als Diebesgut. Auf bislang noch unbekannte Weise gelangte der Mann in das Wageninnere und stahl ein dort liegendes Werkzeug. Zuvor stieg er auf Höhe ...

