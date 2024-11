Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Vor Verkehrskontrolle geflüchtet (10.11.2024)

Donaueschingen (ots)

Ohne Kennzeichen ist ein Motorcrossfahrer am Sonntag, gegen 0:30 Uhr vor der Polizei abgehauen. Auf seiner Maschine fuhr der bislang unbekannte Fahrer an einem Streifenwagen vorbei. Als diese erkannte, dass er kein Kennzeichen an seinem Zweirad montiert hatte, fuhren sie ihm hinterher und gaben ihm Anhaltesignale. Darauf reagierte er jedoch nicht und fuhr mit seiner Maschine in den Park. Dort waren die Polizisten nicht mehr in der Lage dem Motorrad zu folgen. Nun sucht die Verkehrspolizei im Zimmern ob Rottweil Hinweise zu dem Fahrer. Er trug einen schwarzen Motorradhelm mit einer nach außen geklappten Schutzbrille. Sachdienliche Angaben können unter der Nummer 0741 / 348790 gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell