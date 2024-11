Triberg im Schwarzwald - B 33 (ots) - Die Bundesstraße 33 zwischen Triberg und St. Georgen ist am Sonntag, gegen 18:30 Uhr Ort eines Unfalls geworden. Ein 53-jähriger Volvo-Fahrer war in Richtung St. Georgen unterwegs, als ihm ein 21-Jähriger in einem Audi entgegenkam. Der junge Mann fuhr in einer lang gezogenen ...

mehr