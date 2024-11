Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Berauscht unterwegs und Unfall gebaut (10.11.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Sonntag hat, gegen 5:30 Uhr ein 18-Jähriger in einem Toyota unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wahrscheinlich zu schnell fuhr der junge Mann in einen Kreisverkehr zwischen den Straßen "Nordring", Klinikstraße und "Querspange". Dort stieß er mit einer Leitplanke zusammen und verursachte 5.000 Euro Schaden. Statt den Unfall zu melden verließ er jedoch die Unfallstelle und fuhr nach Dauchingen. Dort alarmierte er selbst die Polizei und meldete den Unfall. Seinen Toyota beschädigte er bei dem Unfall so schwer, dass er nicht mehr fahrtauglich war. So wie der junge Mann selbst. Dies ergab ein Alkoholtest in Höhe von etwa 0,8 Promille. Der Schaden am Auto beträgt etwa 8.000 Euro.

