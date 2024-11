Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfall im Kreisverkehr (09.11.2024)

Rottweil (ots)

Im Kreisverkehr aus der Stadion- und Heerstraße ist es am Samstag, gegen 10:30 Uhr zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Von der Heerstraße her war ein 23-jähriger Opel-Fahrer in den Kreisverkehr eingefahren. Innerhalb übersah ihn ein 66-Jähriger der gerade aus der Stadionstraße mit seinem Fiat in den Kreisverkehr einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Opel um die eigene Achse und traf ein Verkehrsschild. Der Schaden von etwa 7.000 Euro war so schwer, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Außerdem verletzte sich der 23-Jährige leicht.

