Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung - Täter flüchtete als Wohnungsinhaberin heimkam

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend kam eine Wohnungsinhaberin gegen 19:30 Uhr nach Hause im Glauchauer Weg. Als sie versuchte, die Wohnungstür aufzuschließen, bemerkte sie, dass jemand von innen dagegen drückte, so dass sie nicht in ihre Wohnung reinkam. Als sie schlußendlich ihre Wohnung betreten konnte, sah sie noch, dass ein Mann über ihre Gartenhecke in Richtung Sachsenstraße flüchtete. Wie sich herausstellte, konnte der Mann augenscheinlich nichts entwenden, da er durch die Frau gestört wurde. Zugang zu der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung hatte sich der bislang unbekannte Tätverdächtige zuvor über die Terrassentür verschafft, nachdem er diese gewaltsam aufgehebelt hatte. In der Wohnung wurden mehrere Schränke durchwühlt, glücklicherweise ohne Erfolg.

Den Tatverdächtigen beschreibt die Wohnungsinhaberin als ca. 180 cm groß, schlank, er war bekleidet mit einem schwarzen Hoodie und dunkler Hose.

Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die Spuren aus.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet, und ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

