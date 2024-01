Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Restaurant ein - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über eine Außentreppe, die in ein Restaurant in der Schwetzinger Straße führt, gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten des Restaurants. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf und gelangten so in das Innere. Innerhalb der Lokalität verbogen die Täter oder Täterinnen den Schließmechanismus eines darin befindlichen Zigarettenautomaten. Ob aus dem Automaten etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wertgegenstände aus dem Restaurant wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbdingung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell