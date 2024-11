Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall mit dem Gegenverkehr (10.11.2024)

Triberg im Schwarzwald - B 33 (ots)

Die Bundesstraße 33 zwischen Triberg und St. Georgen ist am Sonntag, gegen 18:30 Uhr Ort eines Unfalls geworden. Ein 53-jähriger Volvo-Fahrer war in Richtung St. Georgen unterwegs, als ihm ein 21-Jähriger in einem Audi entgegenkam. Der junge Mann fuhr in einer lang gezogenen Rechtskurve zu schnell und kam so auf die Fahrspur des Volvos. So stießen beide Autos mit den jeweiligen linken Seiten zusammen. Neben dem hohen Sachschaden von 17.000 Euro waren glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen. Der Volvo musste jedoch im Anschluss abgeschleppt werden. Das Polizeirevier St. Georgen sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen können sich unter der Nummer 07724 / 94950 melden.

