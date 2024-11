Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer bei Unfall verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin die Carl-von-Ossietzky-Straße aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend in Richtung Carl-August-Allee. Zeitgleich befuhr ein 28-jähriger Radfahrer die Carl-August-Allee stadteinwärts. Die Pkw-Fahrerin missachtete an der Kreuzung zur Carl-August-Alle die Vorfahrt des Radfahrers, welcher noch versuchte zu bremsen, jedoch eine Kollision nicht verhindern konnte. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, am Fahrrad in Höhe von 2000 Euro.

